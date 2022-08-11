“الانضباط” تجتمع بالأندية لمناقشة التعديلات المقترحة للائحة

عقدت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، أمس (الأربعاء) ورشة عمل مع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين، وأندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة؛ لمناقشة التعديلات المقترحة للائحة الانضباط والأخلاق في نسختها الجديدة والتي تلقتها اللجنة من الأندية.
وأقيمت ورشة العمل في مقر اتحاد الكرة بالرياض وشارك فيها ممثلو الأندية حضوريًا ومن خلال الاتصال المرئي، حيث تمت مناقشة التعديلات على اللائحة قبل رفعها لمجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها رسميًا قبل بدء الموسم الجديد 2022-2023. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الخطوة من لجنة الانضباط والأخلاق ضمن خطط اتحاد الكرة لإشراك الأندية مع الاتحاد في مختلف الجوانب بما يساهم في تطوير كرة القدم في المملكة.