سفير المملكة لدى إندونيسيا: اتفاقية الاستقدام دخلت حيز التنفيذ اليوم.. وقدوم العمالة سيكون بعد شهر

كشف السفير السعودي لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي، أن السماح بقدوم العمالة المنزلية الإندونيسية سوف يكون بعد شهر تقريباً.
وأكد الثقفي لـ “أخبار 24” أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ اليوم (الخميس)؛ لكن هناك إجراءات فنية تتطلب هذه المدة للبدء في استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة .
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت اليوم توقيع اتفاقية مشروع القناة الواحدة؛ لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة في عدة مهن.
يذكر أن مهن العمالة المنزلية تشمل: العاملة المنزلية أو العامل المنزلي، أو السائق الخاص أو البستاني أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم.