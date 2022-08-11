الأكاديمية المالية تعلن بدء التسجيل في برنامج “قادة المستقبل المالي”

أعلنت الأكاديمية المالية، اليوم الخميس، بدء التسجيل في برنامج “قادة المستقبل المالي”، أول برنامج من نوعه بالمملكة لاستشراف المستقبل المالي، وإعداد وتطوير قادته في المملكة، والمقرر انطلاقه في 1 أكتوبر القادم.
وأوضح المدير العام للأكاديمية مانع آل خمسان أن البرنامج أحد مبادرات الأكاديمية المالية؛ ويهدف للإسهام في تحقيق رؤية 2030 وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، بإعداد وتطوير قادة أكْفَاء لتعزيز تنمية القطاع مستقبلاً.
وبيّن أن البرنامج هو الأول من نوعه في المملكة، ويعتمد 4 ركائز استراتيجية تستشرف المستقبل وهي: البعد المستقبلي، وبعد التعاون، وبعد التحول، وبعد القيادة.
ويشمل البرنامج تنمية إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، وأبرز الاتجاهات والتوقعات المتعلقة بالرقمنة، والتقنيات المالية، والخدمات المصرفية، وغيرها.وفق “أخبار 24”.
وسيُعقد البرنامج بالتعاون مع 4 شركاء دوليين، وبمشاركة 17 خبيراً واستشارياً مالياً، على مدار 4 أشهر، ويستهدف المديرين القياديين والمرشحين لمناصب قيادية في القطاع المالي.
ودعت الأكاديمية المالية الراغبين بالتسجيل ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم من خلال الرابط.