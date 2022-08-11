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جديد المحليات > بدءاً من اليوم.. إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا
11/08/2022   6:55 م

بدءاً من اليوم.. إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

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وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  اليوم (الخميس) اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة في عدة مهن.

وأوضحت الوزارة أن الاستقدام سيكون متاحًا من خلال شركات الاستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن حرصها على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام من إندونيسيا وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية وتنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم احتياجات سوق العمل السعودي.وفق “أخبار 24”.

وتم توقيع الاتفاقية في جزيرة بالي بحضور نائب وزير الموارد البشرية الدكتور عبد الله أبوثنين، ووزيرة القوى العاملة الإندونيسية إيدا فوزية.

بدءاً من اليوم.. إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

جديد المحليات
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