للاشتباه بتأثيرهما على أسعار الأسهم.. “السوق المالية” تحيل صاحبي معرفين في تويتر للنيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية عن ضبط معرّفين لحسابين على موقع “تويتر” تبيّن ارتكابهما سلوكيات يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية، بنشر تغريدات للتأثير على أسعار أسهم 18 شركة مدرجة.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت إجراءات الضبط والاستدلال وتحليل التغريدات من معرفي الحسابين، وذلك بعد ورود شكاوى وبلاغات، وتبين الاشتباه بأن التغريدات كانت بهدف التأثير على أسعار أسهم بعض الشركات.
وأضافت أنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة صاحبي المعرفين المشار إليهما للنيابة العامة لإقامة الدعوى العامة عليهما.
وأكدت الهيئة أن الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل، يُعد جريمة جنائية.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية بحقهما.