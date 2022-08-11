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جديد المحليات > أرباح “معادن” ترتفع إلى 6.2 مليار ريال في النصف الأول من 2022
11/08/2022   6:55 م

أرباح “معادن” ترتفع إلى 6.2 مليار ريال في النصف الأول من 2022

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ارتفعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي من 1.8 مليار ريال إلى 6.2 مليار ريال بنسبة 232.32%.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى عدة أسباب منها ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ما عدا منتجات المعادن الصناعية، وارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن.

كما تضمنت الأسباب ارتفاع الكميات المبيعة بشكل رئيسي من الأمونيا والألومنيوم الأساسي وأسمدة فوسفات الأمونيا ومنتجات المعادن الصناعية والذهب، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل.وفق “أخبار 24”.

ولفتت الشركة إلى ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، من 2.1 مليار إلى 4 مليار، مبررة هذا الارتفاع لعدة أسباب منها إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكل المنتجات ما عدا الذهب، وارتفاع الكميات المبيعة بشكل رئيسي من أسمدة فوسفات الأمونيا والأمونيا والألومنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة والألومينا.

أرباح “معادن” ترتفع إلى 6.2 مليار ريال في النصف الأول من 2022

جديد المحليات
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