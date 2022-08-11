الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا.. STC تعلن تفعيل تقنية دمج ترددات الجيل الخامس

كشفت شركة الاتصالات السعودية STC، اليوم (الخميس)، عن تطوير بنيتها التحتية لشبكة الجيل الخامس، بتشغيل تردد إضافي، يفعل تقنية دمج ترددات الجيل الخامس، لتكون بذلك أول مشغل في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التقنية الجديدة، تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الجيل الخامس، بما يفوق 60%، ويعزز من سرعتها، في إطار خطة الشركة لتشغيل تقنيات الـ 5G في نطاق التردد 2.3GHz لأكثر من ألف موقع كمرحلة أولى في هذا العام، عن طريق إعادة استخدام النطاق الترددي المخصص سابقا لتقنية الـ” الفور جي”.
وأشارت إلى استخدام تقنية Carrier Aggregation لدمج التردد الجديد 2.3GHz بالتردد الرئيسي لـ 5G 3.5GHz لزيادة السعة الكلية لشبكة 5G ورفع السرعات لنطاقات جديدة تعد من أعلى سرعات شبكات الجيل الخامس العالمية.
وقال نائب الرئيس لقطاع البنية التحتية المهندس بدر اللهيب، إن شركته تعمل على تطوير البنية التحتية وإتاحة أحدث الحلول والتقنيات لإثراء تجربة عملائنا وتعزيز ترتيب المملكة ضمن الدول الرائدة في هذا المجال حول العالم، مؤكدًا توفير تلك الحلول التقنية الجديدة بشكل أشمل وعلى نطاق أكبر خلال السنوات المقبلة لدعم خطط التطور الرقمي كجزء أصيل في رؤية المملكة 2030.
وفي السياق نفسه، أضافت نائبة الرئيس ورئيسة السعودية ومصر بالإنابة في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا (الشريك التقني لـ “إس تي سي”)، إيفا أندرين، أن حل دمج ترددات الجيل الخامس من إريكسون، الذي يستفيد من إطار عمل التنسيق المتقدم لشبكة الجيل الخامس، يعد جذرياً لتقديم تغطية موسعة، وزيادة سعة الشبكة.وفق “أخبار 24”.
وتابعت أن هذا الدمج سيعمل على تحسين تجربة مشتركي الجيل الخامس في stc. تلتزم إريكسون بتزويد stc بحلول مبتكرة لتحسين أداء وقدرة شبكاتها للوصول إلى آفاق جديدة نحو تحقيق رؤية المملكة.
وتتوقع stc أن يتم الانتهاء من هذا التطوير خلال العام الحالي، ليكون خطوة جديدة في رحلة stc في إثراء تجربة المشتركين ونشر تقنيات الـ 5G بشكل أوسع وأشمل في أرجاء المملكة.