“إيجار”: تنفيذ 121 ألف صفقة إيجارية خلال يوليو الماضي

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، تسجيل المؤشر الإيجاري أكثر من 121 ألف صفقة إيجارية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في 16 مدينة يشملها المؤشر .
وأوضحت الشبكة أن المؤشر الإيجاري سجل في النصف الأول من العام الجاري نحو 800 ألف صفقة إيجارية سكنية، وأكثر من 300 ألف صفقة إيجارية تجارية.
وأبانت أنه تم توثيق نحو 105 آلاف عقد إيجار سكني في الشبكة خلال شهر يوليو، فيما قاربت العقود الإيجارية التجارية 17 ألف عقد، وذلك بحسب بيانات التقرير السادس في المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن مدينة الرياض كانت الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية بنسبة 31,4% ، وحلت جدة ثانياً بـ 24,9%، ومكة المكرمة 8,1%، تلتها المدينة المنورة بنسبة 7,2% ثم الدمام بنسبة 6,6% لتأتي باقي المدن التي يشملها المؤشر في نسب دون 5%.