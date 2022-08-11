حول مواطن سعودي بمنطقة نجران شغفه وحبه للطبخ إلى مهنة تدر عليه دخلاً، ومضى قدماً في المجال إلى أن أطلق مسابقة في الطبخ بين ديوانيات المنطقة.
وقال الشيف نواف آل داشل والمعروف على مواقع التواصل كأحد صناع المحتوى بأنه أعطى الطبخ جل اهتمامه كونه مهنة مرموقة ومصدر دخل معتبر، وأن الشباب السعودي يعتبر من عمادها وله إسهاماته في تنفيذ الكثير من مبادراتها.
وأوضح أنه أطلق مسابقة للطهي “شيف الديوانية” لاكتشاف المواهب والاستفادة من أوقات الفراغ لدى الشباب والتي لاقت تفاعلاً من أعضاء الديوانيات بالمنطقة ومنافسة أخرجت أجيال نفخر بها في الوقت الحالي.
وأكد مضيهم في تنفيذ نسخ متعددة من مسابقة شيف الديوانية واكتشاف تلك المواهب الشابة والاستفادة من أوقات الجلوس في الديوانيات في تحسين دخلهم والدفع بهم في مجال المطاعم بمختلف أنواعها.
وأشار إلى تكامل العمل بينه وبين فريق عمله في نجاح هذا العمل على مستوى المنطقة وعدد من مناطق المملكة حيث تلقى العديد من الدعوات لعرض هذه المبادرة في العديد من المناسبات.
وأبان أنه يركز على الأكلات الشعبية وعكس الموروث الذي تتميز به منطقة نجران مثل الرقش والسمن والعسل، والسليق، وغيرها من الأكلات التي يفضلها الجميع ولها مذاق شهي.
وفق “أخبار 24”.