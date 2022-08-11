لمنتج يحقق الاستدامة.. “إثراء” ينظم ورشة عمل “القهوة السعودية في الصناعة الرقمية”

نظم مختبر الأفكار بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالظهران، ورشة عمل اختتمت اليوم الخميس، بعنوان: “القهوة السعودية في الصناعة الرقمية”؛ تزامناً مع عام القهوة السعودية.
واستعرضت الورشة آلة تصنيع أدوات ومنتجات القهوة السعودية باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد بتجهيز خليط مكوَّن من مادة بلاستيك و5% من بقايا القهوة؛ وصولاً لمنتج يهدف لتحقيق الاستدامة البيئية، وتطوير صناعة القهوة بتقنيات رقمية مزوَّدة بأجهزة عالية الدقة.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على اهتمام المملكة بالإنتاج المحلي من القهوة، الذي يشكل 5%، مع جهود المملكة في توطين تلك الصناعة، وتحفيز زراعتها عبر مبادرات وبرامج تستقطب المهتمين من الشباب. وفق “أخبار 24”.
في عام #القهوة_السعودية..
“#إثراء” يستعرض آلة تصنيع أدوات ومنتجات #القهوة السعودية باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد.#عام_القهوة_السعودية_2022☕
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— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 11, 2022