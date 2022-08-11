تصاحبها سيول وبرد.. “الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق من الجمعة إلى الثلاثاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غد (الجمعة) إلى (الثلاثاء) المقبل، وقد يصاحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأكد المركز أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك من الجمعة وحتى الثلاثاء.
وأشار إلى أنه لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار خلال الفترة نفسها على منطقتي: الرياض، والقصيم. وفق “أخبار 24”.
كما توقع أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة من الأحد إلى الثلاثاء على منطقتي: الشرقية، والرياض.
استمرار هطول #الأمطار الرعدية ⛈️على بعض مناطق #المملكة من #الجمعة إلى #الثلاثاء من 12- 2022/8/16م
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— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) August 11, 2022