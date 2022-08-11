بهدف اكتشاف المواهب ودعمها.. “هيئة المسرح” تطلق النسخة الثانية من مسابقة الكوميديا

أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية، اليوم (الخميس)، النسخة الثانية من “مسابقة الكوميديا”؛ بهدف اكتشاف المواهب المتخصصة من فئة الشباب والفتيات الموهوبين من عمر 18 سنة فما فوق في مجال تقديم عروض الكوميديا، والمهتمين بالفنون الكوميدية في المملكة.
وتبدأ المسابقة في 13 سبتمبر على أن تنتهي بتاريخ 4 نوفمبر 2022م بعد مرورها بـ 16 مدينة على مدى شهرين متواصلين، فيما تستهدف هذه النسخة مشاركة ألفي متسابق من الموهوبين، فيما سيحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية بمبلغ 50 ألف ريال، والثاني 30 ألف ريال، مقابل 15 ألفاً للثالث. وفق “أخبار 24”.
وتمر المسابقة بمرحلة التسجيل التي تبدأ اليوم وتستمر حتى 14 أكتوبر 2022، تليها تجارب الأداء المبدئية في المدينة التي اختارها المتسابق مُسبقاً، ثم مرحلة عروض المناطق، وبعدها العروض ربع نهائية التي يتأهل من خلالها 20 مرشحاً إلى معسكر نصف نهائي؛ ومن ثم المرحلة قبل النهائية التي ستشهد تأهل 5 مرشحين للحفل النهائي الذي ستُعلن فيه الهيئة أسماء الفائزين.
وأتاحت الهيئة للراغبين في التسجيل والمشاركة تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية.