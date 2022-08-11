إغلاق المتاجر وهروب العمالة.. جولة تضبط محال تجارية في الرياض تعمل بنظام التستر (فيديو)

ضبطت الجهات الرقابية الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، محال تجارية تعمل بنظام التستر؛ وذلك من خلال تنفيذها جولات تفتيشية في منطقة الرياض.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة التجارة إغلاق بعض أصحاب المحال أبواب متاجرهم عند معرفتهم بوجود حملة لمكافحة التستر، فيما هرب آخرون وتركوا محلاتهم مفتوحة.
وأسفرت الجولة عن العثور على مستودع سري بأحد المحال التجارية يحتوي على أوراق مختومة وموقعة، وبطاقتي صراف آلي. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، أكدت إحدى العاملات بأحد المحال التجارية، أن الوافد هو من يقوم بتسليمها راتبها الشهري، ويشتري البضاعة ويأخذ عائد المبيعات، بينما المواطن يحضر مرتين في الأسبوع يأخذ أغراضاً من المحل ويغادر.
وجدنا لديهم شبهات تستر تجاري فضبطناهم.. هرب بعضهم فكُنا لهم بالمرصاد…
جولاتنا الرقابية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر مستمرة والضرب بيد من حديد ضد جرائم التستر.#التستر_جريمة pic.twitter.com/vWgXwlmLDI
— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 11, 2022