لتفعيل مفهومي المدن الذكية والتمكين الرقمي.. توقيع مذكرة تفاهم بين “البلدية والإسكان” و”سدايا”

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم؛ تهدف إلى تحقيق الاستفادة من التقنيات وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتفعيل مفهوم المدن الذكية بما يُعزز ريادة المملكة في هذا المجال.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار رفع مستوى تقديم الخدمات البلدية والسكنية، وتحقيق الاستدامة الحضرية في مناطق المملكة كافة وخاصة مدينة الرياض.
وتتمثل أوجه التعاون في المذكرة في توظيف الحلول الذكية وتحليلات البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز دور الوزارة في تحقيق مستهدفاتها في تطوير وتوفير منصات المدن الذكية لدعم الأعمال التشغيلية المتعلقة بالنظافة والتشوه البصري والصحة العامة، وتوفير التحليلات المتعلقة بالسكان والتوسع العمراني للمساعدة في رفع مستوى التخطيط وتوزيع الخدمات. وفق “أخبار 24”.
كما أتاحت “سدايا” بالتعاون مع الوزارة “خدمة تحسين المشهد الحضري” خلال تطبيق توكلنا خدمات؛ لرفع ومتابعة بلاغات التشوه البصري.