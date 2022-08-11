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جديد المحليات > النائب العام يأمر بالقبض على شخص ظهر في فيديو وهو يعتدي على طفل بوادي الدواسر
11/08/2022   10:51 م

النائب العام يأمر بالقبض على شخص ظهر في فيديو وهو يعتدي على طفل بوادي الدواسر

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أمر النائب العام الشيخ سعود المعجب اليوم الخميس بسرعة القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بالاعتداء على طفل بمحافظة وادي الدواسر.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة قد صرح أن مركز الرصد النيابي رفع بشأن تداول محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص بالاعتداء على طفل.

وأوضح أن أمر القبض استند على نظام الإجراءات الجزائية وتضمن إحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات الجزائية والمطالبة بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الأنظمة الجزائية انطوت على حماية رفيعة لصالح الطفل، وأن النيابة المتخصصة في هذه الواقعة وجهت بإعادة تأهيل الطفل المجني عليه نفسياً بعد تعرضه للاعتداء.

النائب العام يأمر بالقبض على شخص ظهر في فيديو وهو يعتدي على طفل بوادي الدواسر

جديد المحليات
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