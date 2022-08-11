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جديد المحليات > بالفيديو.. الخريف: 80% من الشركات الصناعية في المملكة متوسطة وصغيرة
11/08/2022   10:52 م

بالفيديو.. الخريف: 80% من الشركات الصناعية في المملكة متوسطة وصغيرة

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من الشركات الصناعية في المملكة.

وأوضح أن هناك العديد من المزايا المقدمة لأصحاب الشركات فيما يتعلق بتحسين البيئة الاستثمارية، وتقليل التكلفة للحصول على القروض الميسرة، والمصانع الجاهزة، والأراضي الصناعية، إلى جانب المساعدة على التصدير.

وأشار وفقاً لـ “CNBC Arabia” إلى أن الفرص المتاحة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال أكثر من السابق من خلال تبني التقنيات وفرص التوطين المتاحة، وتقديم الخدمات المختلفة في القطاع الصناعي. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن دخول التقنية في القطاع سيتيح فرصاً أكبر للمرأة والشباب للعمل فيه؛ لأنها توفر وظائف نوعية وفي بيئة حديثة ومواقع عمل قريبة من المدن أو داخلها.

بالفيديو.. الخريف: 80% من الشركات الصناعية في المملكة متوسطة وصغيرة

جديد المحليات
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