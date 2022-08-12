شاهد.. الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن يزور الطفل اليامي “محارب الأمراض” في المستشفى

زار رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الطفل الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر، الطفل “محارب الأمراض” حمد بن بدر اليامي في المستشفى.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها حساب الأمير على موقع “تويتر”؛ جانباً من تفاصيل الزيارة التي تمت أمس (الخميس)، والأحاديث التي دارت بين الأمير والطفل اليامي.
وقال الأمير عبد الإله بن عبدالرحمن إنه تشرف بزيارة الطفل متمنياً له عاجل الشفاء، مؤكداً أنه سيتابع حالة الطفل بصورة لصيقة حتى تتحسن صحته. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الطفل اليامي مصاب بعدد من الأمراض؛ من بينها الصرع، وضغط الأوعية الكلوية المناعية، وضيق في أحد الشرايين، وحصوات في المثانة.
تشرفت اليوم بزياره حبيبي حمد بن بدر اليامي وقدامك العافيه وأشوفك احسن الناس 🙏🙏 pic.twitter.com/aE3SzFLZjl
— عبدالاله بن عبدالرحمن بن ناصر (@aannalsaud) August 11, 2022
اهم شي تسمع كلام الدكاتره وانا ابوك وبتابع كل شي عشان تكون بصحه وعافيه ❤️❤️ pic.twitter.com/6rWK6MKMnt
— عبدالاله بن عبدالرحمن بن ناصر (@aannalsaud) August 11, 2022