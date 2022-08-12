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جديد المحليات > تضمنت علوم البصريَّات والمحاماة والفندقة.. الكُليَّة التطبيقية بأم القرى توقع 7 شراكات مهنية
12/08/2022   6:16 م

تضمنت علوم البصريَّات والمحاماة والفندقة.. الكُليَّة التطبيقية بأم القرى توقع 7 شراكات مهنية

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وقعت الكُليَّة التطبيقية بجامعة أم القرى، أمس (الخميس)، 7 شراكات مهنية تعاونية مع عدَّة جهات متخصصة في علوم البصريَّات والمحاماة والفندقة؛ إضافة إلى الأعمال الخيريَّة ورعاية الأيتام.

ويأتي ذلك امتداداً للشَّراكات التي وقعتها الكلية مؤخراً خلال العام الجامعي المنصرم التي بلغت في مجملها حتى الآن أكثر من 16 جهة؛ بهدف تغطية البرامج التي تقدمها الكُليَّة.

وبين عميد الكلية التطبيقية الدكتور صالح الفريح، أن نطاق التَّعاون يشتمل على مجال التَّدريب الميداني، والتَّوظيف من خلال استقطاب الخريجين، وكذلك التَّعاون في استحداث البرامج التدريبية والتأهيلية والدبلومات، إلى جانب بناء الخطط والمقررات الدراسية، والدعم بتقديم الاستشارات العلميَّة والمهنيَّة. وفق “أخبار 24”.

ولفت الفريح النظر إلى أن الشراكات تخدم بشكل مباشر الطَّلبة الملتحقين بدبلومات رعاية الأيتام، وفني بصريات، ومساعد قانوني، إضافة إلى دبلوم الطَّهي، والموارد البشريَّة، والمحاسبة، والتَّسويق التَّطبيقي، وكذلك دبلوم جودة وسلامة الغذاء.

تضمنت علوم البصريَّات والمحاماة والفندقة.. الكُليَّة التطبيقية بأم القرى توقع 7 شراكات مهنية

جديد المحليات
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