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رياضة > أنشيلوتي ينافس كلوب وجوارديولا على جائزة أفضل مدرب في أوروبا
12/08/2022   6:15 م

أنشيلوتي ينافس كلوب وجوارديولا على جائزة أفضل مدرب في أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مساء اليوم الجمعة، القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2021-2022.

وضمت القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2021-2022، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، والألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يتنافسون على الجائزة.

ومن المقرر أن يعلن يويفا الفائز بالجائزة يوم 25 أغسطس الجاري، على هامش حفل قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد. وفق “أخبار 24”.

ونجح أنشيلوتي في قيادة ريال مدريد للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بينما قاد كلوب فريق ليفربول لحصد لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، وقاد جوارديولا مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنشيلوتي ينافس كلوب وجوارديولا على جائزة أفضل مدرب في أوروبا

رياضة
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