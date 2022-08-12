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رياضة > تعرّف على تشكيل الهلال في ودية “نوتينغهام”
12/08/2022   6:14 م

تعرّف على تشكيل الهلال في ودية “نوتينغهام”

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أعلن المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، تشكيل فريقه لمواجهة نوتينغهام فورست الودية، المقرر لها اليوم الجمعة.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:
” عبدالله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبد الحميد، كويلار، اندريه كاريلو، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، ماريغا، فييتو”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
” محمد العويس، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، حمد اليامي، عبدالله عطيف، مصعب الجوير، ناصر الهدهود، فواز الطريس، محمد كنو، ميشايل ديلغادو، عبدالله الحمدان، عبدالله رديف”. وفق “أخبار 24”.

تعرّف على تشكيل الهلال في ودية “نوتينغهام”

رياضة
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