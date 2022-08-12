“يويفا” يُعلن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2021-2022.
وخلت القائمة النهائية التي ضمت 3 أسماء، من المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ليتواجد الثلاثي: الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والبلجيكيان تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الملكي، وكيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي.
وساهم الثنائي بنزيما وكورتوا في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما وصل دي بروين إلى الدور نصف النهائي مع مانشستر سيتي. وفق “أخبار 24”.
وسيتم إعلان اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا يوم 25 أغسطس الجاري، على هامش حفل قرعة دور المجموعات من نسخة 2022-2023 بدوري أبطال أوروبا، والذي سيقام في مدينة إسطنبول التركية.