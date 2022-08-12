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رياضة > هل أنهى “المولد” علاقته بـ “الاتحاد”؟
12/08/2022   6:14 م

هل أنهى “المولد” علاقته بـ “الاتحاد”؟

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أفادت تقارير صحفية بأن لاعب الاتحاد، فهد المولد قد أنهى علاقته بناديه بطريقة غير مباشرة عبر حسابه بموقع تويتر.

وألمحت التقارير ذاتها، إلى أن المولد قد أزال اسم نادي الاتحاد من التعريف الشخصي له على حسابه في موقع تويتر، مكتفيًا بأنه لاعب بالمنتخب السعودي، كما أزال المولد صورته بقميص الاتحاد على الحساب نفسه، واستبدلها بصورة يرتدي فيها قميص منتخب السعودية.

يُذكر أن فهد المولد، قد أصبح لاعبًا حرًا بعدما انتهى عقده مع نادي الاتحاد الشهر الماضي.

يذكر أن المولد كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات؛ حيث تم اكتشاف الأمر بعد فحصه عقب مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ27 من دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن المادة المحظورة (Furosemide) وهي من المجموعة ع 5 “مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة”، وهي مادة محظورة رياضيًا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “WADA”

هل أنهى “المولد” علاقته بـ “الاتحاد”؟

رياضة
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