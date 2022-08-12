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جديد المحليات > بدعم القيادة.. “تعليم الرياض” يعلن عن تشغيل 36 مشروعاً مدرسياً جديداً للعام الدراسي 1444هـ
12/08/2022   6:13 م

بدعم القيادة.. “تعليم الرياض” يعلن عن تشغيل 36 مشروعاً مدرسياً جديداً للعام الدراسي 1444هـ

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أعلنت إدارة تعليم الرياض، اليوم (الجمعة)، عن تشغيل 36 مشروعاً مدرسياً جديداً للعام الدراسي 1444هـ؛ وذلك بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة.

وأوضحت الإدارة أن المشاريع تخدم 28.8 ألف طالب وطالبة في بيئة حديثة وابتكارية، ويستفيد منها 17 حياً لترفع نسبة المباني الحكومية إلى 94%.

وأشارت إلى أن المشاريع المدرسية الجديدة تشمل 21 مشروعاً للبنين و15 مشروعاً للبنات؛ لافتة إلى أن المباني المستأجرة تصل نسبتها إلى 6% والمباني الإدارية الحكومية 99%، بينما المباني الإدارية المستأجرة نسبتها 1% فقط.

تعليم الرياض

وفق “أخبار 24”.

بدعم القيادة.. “تعليم الرياض” يعلن عن تشغيل 36 مشروعاً مدرسياً جديداً للعام الدراسي 1444هـ

جديد المحليات
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