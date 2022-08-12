التحكيم الرياضي: التأخير في قضية “كنو” للاستمرار في تقديم المستندات.. وحددنا جلسة استماع

ردّ مركز التحكيم الرياضي السعودي بخصوص ما أُثير مؤخرًا حول التأخر في إصدار قرار الفصل بقضية ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد كنو.
وأشار مركز التحكيم الرياضي، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الجمعة)، إلى حرصه على منح الأطراف الحق الكامل في تقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم، إذ إن تأخر البت في القضية يعود إلى الاستمرار في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية؛ حيث تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية. وفق “أخبار 24”.
وأشار مركز التحكيم الرياضي إلى تحديد هيئته موعدًا لعقد جلسة الاستماع للأطراف؛ لتقديم كل ما لديهم تمهيدًا لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل في النزاع وإصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي.