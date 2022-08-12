“الحج والعمرة”: إتاحة أداء مناسك العمرة والزيارة للقادمين للمملكة بكافة أنواع التأشيرات

أتاحت وزارة الحج والعمرة، بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة.
وأوضحت أن ذلك متاح أيضاً للقادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن؛ في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية.
وتتيح منصة “مقام”، بالتعاون مع شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من الخارج، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة عبر الرابط: https://maqam.gds.haj.gov.sa/.
فيما تُقدم منصة “روح السعودية” تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة وتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات مُقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني: https://www.visitsaudi.com/ar.
كما يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرة أمريكا والمملكة المتحدة ودول الشنغن، أداء نسك العمرة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة. وفق “أخبار 24”.
ويستطيع الحاصلون على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية تأدية العمرة عبر حجز موعد في تطبيق “اعتمرنا” أثناء زيارتهم أقاربهم وأصدقاءَهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
ويُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين، الذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغاءها، وغيرها من الأمور.