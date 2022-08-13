الحارس وليد العنزي ينتقل نهائياً إلى الفتح

وقعت إدارة نادي الفتح برئاسة سعد العفالق، عقد احترافي لمدة ثلاث سنوات مع حارس الفريق الأول لكرة القدم وليد العنزي، وكان اللاعب مثّل النموذجي العام الماضي على سبيل الإعارة من نادي النصر.
ويعتبر العنزي (26 عاما) أحد حراس المرمى الصاعدين بقوة، ويملك امكانيات عالية، ويمتاز بالتمركز الجديد في الكرات الهوائية والتحرك في التوقيت المحدد للكرة قبل المهاجمين.
وأبدى العنزي سعادته الغامرة بتوقيع عقد احترافي مع النموذجي، مشيراً إلى أن الفترة التي قضاها العام الماضي كانت كافية بالنسبة له للتعرف على رجالات الفتح وتعاملهم والاحترافية الكبيرة التي يدار بها هذا النادي، وقال:” عرفتهم جيداً ولم اتردد في الانتقال النهائي بعد موسم جميل عشته بينهم على سبيل الإعارة”. وفق “أخبار 24”.