نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الحارس وليد العنزي ينتقل نهائياً إلى الفتح
13/08/2022   10:29 ص

الحارس وليد العنزي ينتقل نهائياً إلى الفتح

+ = -
144

وقعت إدارة نادي الفتح برئاسة سعد العفالق، عقد احترافي لمدة ثلاث سنوات مع حارس الفريق الأول لكرة القدم وليد العنزي، وكان اللاعب مثّل النموذجي العام الماضي على سبيل الإعارة من نادي النصر.

ويعتبر العنزي (26 عاما) أحد حراس المرمى الصاعدين بقوة، ويملك امكانيات عالية، ويمتاز بالتمركز الجديد في الكرات الهوائية والتحرك في التوقيت المحدد للكرة قبل المهاجمين.

وأبدى العنزي سعادته الغامرة بتوقيع عقد احترافي مع النموذجي، مشيراً إلى أن الفترة التي قضاها العام الماضي كانت كافية بالنسبة له للتعرف على رجالات الفتح وتعاملهم والاحترافية الكبيرة التي يدار بها هذا النادي، وقال:” عرفتهم جيداً ولم اتردد في الانتقال النهائي بعد موسم جميل عشته بينهم على سبيل الإعارة”. وفق “أخبار 24”.

الحارس وليد العنزي ينتقل نهائياً إلى الفتح

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885222870.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.