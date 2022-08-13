انطلاق مناورات “الغضب العارم” بين القوات المسلحة السعودية ومشاة البحرية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع عن انطلاق مناورات التمرين اللوجستي “الغضب العارم 22” بين القوات المسلحة بالمملكة ومشاة القوات البحرية الأمريكية، وذلك في منطقة عمليات التمرين في محافظة ينبع.
وافتُتِح التمرين بحضور قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة بجانب قائد مشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية ، وعدد من كبار المسؤولين في الجيش الأمريكي.
.
وقال قائد التمرين العقيد الركن سعود العقيلي، إن التمرين يهدف إلى الممارسة والتدريب على تنفيذ الخطط العسكرية الثنائية العملياتية والإمدادية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والتدريب على العمل التكاملي مع الجهات المدنية لتنفيذ مثل هذه التمارين المختلطة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح قائد القوات الأمريكية المشارِكة في التمرين العقيد ماثيو هكولا، أن مناورات تمرين «الغضب العارم 22» تعزز العمل التكاملي وترفع مستوى التوافق والجاهزية القتالية للقوات السعودية والأمريكية.