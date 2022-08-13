غداً الأحد.. تعليم عسير يجري مقابلات للمرشحات لشغل الوظائف التعليمية

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير غداً الأحد إجراء المقابلات الشخصية للمرشحات لشغل الوظائف التعليمية للطفولة المبكرة والوظائف التعليمية التعاقدية.
وأوضح مدير المنطقة الدكتور أحمد العمري، أن عدد المرشحات للمقابلات الشخصية بلغ 463 مرشحة، منهن 390 للطفولة المبكرة تخصص “رياض أطفال”، و73 مرشحة للوظائف التعليمية التعاقدية ممن توفرت فيهن الضوابط والشروط.
وأشار إلى أن المقابلات ستُجرى اعتباراً من 16 إلى 20 من الشهر الجاري، بمقر شؤون المعلمين “القسم النسائي”.
وأضاف أنه يجب على المرشحات إحضار أصول الوثائق، أو صور مصدقة لها، وهي: الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وشهادة المعادلة للخريجات من خارج المملكة، والرخصة المهنية، وترجمة السجل الأكاديمي، أو الوثيقة من مكتب معتمد في حال كان أحدهما بغير اللغة العربية.وفق “أخبار 24”.