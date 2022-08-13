“التعليم الإلكتروني” يعلن بدء التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اليوم (السبت)، عن بدء التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم، ويتيح التسجيل حتى يوم 1444/3/13هـ.
وتستهدف الشهادات المهنية الاحترافية؛ الأفراد من ممارسي عمليات التعليم والتدريب الإلكتروني سواء في التعليم العالي، أو العام، أو التدريب، أو المنصات التعليمية والتدريبية بالمملكة، شاملة القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع الثالث.
وأوضح “التعليم الإلكتروني” أنه سيقام لكلٍّ منها اختبار متخصص في 33 مقر بكافة مناطق المملكة، بإجمالي مقاعد يتسع لأكثر من 4359 مقعداً للجنسين؛ وذلك بالتعاون مع هيئة المركز الوطني للقياس، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للراغبين بالحصول على الشهادة، بعد إتمام حصولهم عليها وفقاً لاشتراطاته وضوابطه.
وتشمل تلك الشهادات؛ الشهادة المهنية الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني OTT، وتستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، وكافة مقدمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني.
وتضم أيضاً شهادة المهنية الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني eLXD، وتستهدف مصممي خبرات التعليم الإلكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الإلكتروني، والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل شهادة المهنية الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني eLQA، وتستهدف الأفراد العاملين علـى ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الإلكتروني، ومحكمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين التربويين ومديري المدارس.
ويهدف المركز من خلال هذه الشهادات، إلى تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال منحهم شهادات مهنية احترافية في المجال، وتحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ لتعزيز الثقة في ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني.
كما دعا الأفراد كافة الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، ممن تنطبق عليهم المعايير الأهلية للشهادة، بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمركزnelc.gov.sa وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991)، أو البريد الإلكتروني care@nelc.gov.sa.