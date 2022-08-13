“تعليم الرياض” يعتمد نتيجة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم (السبت)، عن نتيجة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ عبر نظام نور.
وقدمت الإدارة التهنئة للجميع وتتمنى لهم التوفيق في أداء رسالتهم التعليمية والوطنية، لافتة إلى أن ذلك يأتي مواكبة للتطلعات وتلبية لأكبر عدد من الرغبات.
وأوضحت أن نتيجة إجراءات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمجموع رغبات تجاوز 1.404 مليون وبعدد متقدمين ومتقدمات وصل إلى 19.15 ألف.
وأشارت إلى أن النقل على الرغبة الأولى وصلت نسبته إلى 27 %، كما وصلت نسبة النقل على الرغبات الخمس الأولى إلى 53%. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه يمكن تقديم الاعتراض على النتائج إلكترونياً عبر نظام نور في الفترة من 16-18-1-1444هـ، ولا يتطلب ذلك مراجعة الإدارة.