نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تحت شعار العالم ينتظرك.. “التعليم” تُطلق “الهوية البصرية” لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ
14/08/2022   12:32 ص

تحت شعار العالم ينتظرك.. “التعليم” تُطلق “الهوية البصرية” لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ

+ = -
807

أطلقت وزارة التعليم اليوم (السبت)، الهوية البصرية لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ تحت شعار “العالم ينتظرك” احتفاءً بعودة الطلاب والطالبات إلى الدراسة، وتحفيزهم للانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط وجدية.

وتحمل الهوية البصرية الجديدة معاني ورسائل تؤكد على دور التعليم في تحقيق طموحات المستقبل، حيث تمثّل عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة احتفاءً حقيقياً ينتظره الجميع، وتسعى له الوزارة تحقيقًا لأهداف الرؤية الطموح الرامية إلى بناء مواطن ينافس عالمياً.

وتسعى الهوية لإضفاء الجدية والنشاط بين الطلبة والميدان التعليمي، وكذلك إشراكهم مع المجتمع في صناعة المستقبل، وإيجاد التفاعل على المستوى الوطني.

وتهدف الهوية البصرية الجديدة إلى توحيد الاحتفاء بانطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وكذلك ضمان تحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

وتوفّر وزارة التعليم الهوية البصرية لبداية العام الدراسي الجديد، والدليل الإرشادي؛ لاستخدامهما في مصادر مفتوحة، على الرابط الإلكتروني.

التعليم

وفق “أخبار 24”.

تحت شعار العالم ينتظرك.. “التعليم” تُطلق “الهوية البصرية” لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885222932.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.