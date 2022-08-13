ما هي أفضل طريقة لتملك منزل؟ وهل صحيح أن الاستئجار أفضل من التملك؟.. مختصان بالعقار يوضحان

كشف مختصان في الشأن العقاري، عن أبرز الاحتياجات الأساسية التي يجب مراعاتها من قبل الشخص الذي يرغب بشراء منزل، ومن أهمها التأكد من القدرة المالية قبل الشراء.
وأكد المهتم بالشأن العقاري محمد الشريف لـ “أخبار 24″، أنه كلما ابتعد الموظف عن موضوع السقف الأعلى للتمويل، ستنقص معه نسبة الاستقطاع، مشيراً إلى أنه من المفترض بأن يحرص الشخص على أن تكون نسبة الاستقطاع أقل من 65%.
ونوه الشريف بأن العقارات تختلف في المدن الرئيسية عن المدن الأخرى؛ وبالتالي تُعتبر مسألة نسبة الاستقطاع مهمة جداً؛ حتى يتم الاستفادة منها على أكمل وجه خاصة في بعض المدن غير الرئيسية.
وبيّن أنه إذا كانت نسبة الاستقطاع تتناسب مع قدرات الموظف المالية -حتى لو امتد العقد 20 سنة؛ فإن الأفضل ألا يتأخر في مسألة التملك، مضيفاً أنه في حال لم يكن له مصدر دخل آخر فيجب التفكير جيداً قبل أن أخذ عقد تمويلي نسبة الاستقطاع فيه 65%”.
من جهته أوضح خبير العقارات والتطوير العقاري ياسر العطاوي، أن هناك عدة طرق لامتلاك المنزل، وتختلف حسب الحالة، مبيناً أنه إذا كان الشخص حديث الوظيفة ووظيفته حكومية، وليست من الوظائف سريعة التقاعد وأيضاً صغير السن؛ فإنه من الأفضل له خلال العشرين سنة الأولى من خدمته الوظيفية توفير 30% من راتبه، وبعدها سيستطيع شراء أرض وبناء بيت العمر.
وأضاف العطاوي أنه في حال كان الشخص من المنتصفين بالعمر ووظيفته ليست من الوظائف سريعة التقاعد وأمامه على الأقل 20 سنة قبل التقاعد ولديه القدرة المالية على الدفعة المقدمة، وراتبه فوق الـ15 ألفاً؛ فإنه من الأفضل أن يُقدم على البنوك أو شركات التمويل؛ وذلك بعد استشارة من يثق به من العقاريين.
كما نوه العطاوي بأنه في حال إذا كان راتب الموظف أقل من 14 ألف ريال؛ فإنه من الأفضل بأن يبقى كمستأجر عوضاً من محاولة تملك منزل يسرق حاضره ويرهن مستقبله لمدة 20 سنة، مؤكداً بأن الغرض والغاية من السكن هو الاستقرار الأسري والمادي.
ما هي أفضل طريقة لتملك منزل؟ وهل صحيح أن #الاستئجار أفضل من التملك؟.. مختصان بـ #العقار يوضحانhttps://t.co/oTLCzXj7BT pic.twitter.com/8qTSodxtVZ
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 13, 2022