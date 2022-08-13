يخدم طريق الأمير محمد بن سلمان، الواقع ما بين جدة ومكة المكرمة، ضيوف الرحمن القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي، ويسهّل عملية تنقّلهم ووصولهم إلى المشاعر المقدسة.
ونفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، خلال الفترة الماضية، حزمة من أعمال الصيانة والسلامة على الطريق البالغ طوله 65 كم، ومنها: “أعمال إعادة السفلتة، وأعمال الدهانات ووسائل السلامة، واللوحات التحذيرية والإرشادية، وتحسين المداخل والمخارج بإجمالي أطوال 60 كلم، وصيانة عدد 1444 وحدة إنارة”.
وتأتي هذه الجهود سعياً من الوزارة لرفع جودة الطريق، وخفض معدل حالات الوفيات عليه، وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه، وتقليل الازدحام المروري، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات.
وفق “أخبار 24”.