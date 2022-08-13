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جديد المحليات > “الصحة” توضح الممارسات الصحية للرضاعة الطبيعية
14/08/2022   12:32 ص

“الصحة” توضح الممارسات الصحية للرضاعة الطبيعية

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سلّطت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، الضوء على الممارسات الصحية التي يجب أن تعرفها الأم عند بدء الرضاعة الطبيعية للمولود؛ لافتةً إلى فوائد استغلال الساعة الذهبية للرضاعة بعد الولادة.

وأكدت الوزارة على ضرورة البدء بالرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاكتفاء بالرضاعة الطبيعية فقط لتغذية الطفل خلال الـ 6 أشهر الأولى، والامتناع عن استخدام الرضاعات والمصاصات للرضيع.

كما شددت على ضرورة البدء بتقديم الطعام للرضيع بعمر 6 أشهر مع الرضاعة الطبيعية، مشيرةً إلى أن الساعة الذهبية للرضاعة تزيد من نجاح عملية الرضاعة الطبيعية، وتحتوي على أول شربة من الحليب الغني بالمغذيات. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح الممارسات الصحية للرضاعة الطبيعية

جديد المحليات
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