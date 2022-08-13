رسميًا.. الخليج يُعلن التعاقد مع المهاجم البرازيلي “موراتو”

أعلن نادي الخليج تعاقده مع المهاجم البرازيلي موراتو، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى العام 2024 .
وبذلك أصبح المهاجم البرازيلي موراتو سادس أجانب فريق الخليج، استعدادا للموسم المقبل.
وسبق لموراتو تمثيل اندية ساوباولو وفاسكوا دي غاما و ريد بول وأفاي.
وفي سياق اخر، تعادل فريق الخليج، مساء اليوم السبت، أمام نظيره السالمية الكويتي وديًا، بنتيجة 2-2، ضمن تحضيرات الفريق استعدادا للموسم المقبل. وفق “أخبار 24”.
ويبدأ الخليج، مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين باستضافة الهلال، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام الخميس 25 أغسطس الجاري.