الإثنين.. النصر يستأنف تدريباته بعد ختام معسكره في ماربيا

قرر المدير الفني السيد رودي جارسيا أن يستأنف الفريق الأول تدريباته في الرياض يوم الاثنين، وذلك بعد ختام معسكره في ماربيا.
وسيخوض الفريق مواجهتين ودية بعد عودة التمارين تحضيرًا لانطلاق بطولة دوري المحترفين.
ووصلت بعثة فريق النصر، اليوم (السبت)، إلى العاصمة، الرياض عقب انتهاء معسكر الفريق الخارجي.
وخاص النصر معسكرًا في ماربيا استمر لمدة 19 يومًا، تخللته 5 مواجهات تجريبية.
ويبدأ النصر مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الوحدة على ملعب مرسول بارك في الـ27 من أغسطس الجاري ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.