“مسك” تُطلق برنامج “قمة” للتدريب المكثف على رأس العمل للخريجين الواعدين

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” اليوم السبت برنامج “قمة” لتمكين الشباب السعودي الموهوب وحديثي التخرج من الجامعات للانطلاق في مسيرتهم الوظيفية عبر تقديم الفرص المهنية لهم.
ويبدأ التسجيل من اليوم 13 أغسطس حتى 20 أغسطس، في أول دورة من برنامج مسك لتطوير الخريجين لمدة 12 شهراً؛ ويهدف إلى تطوير المهارات الفنية للخريجين ويمنحهم الفرص للتقدم في بيئة عملية متكاملة.
ويلتزم المتدرب التزاماً تاماً بالبرنامج ويظهر اهتمامه في أن يكون عضواً نشطاً في مسك، وسيتم تنفيذ البرنامج على شكل متناوب وتعميمه عبر مختلف المشاريع أو مجالات التركيز.
المهام / الإدارات
سيشارك الخريجون في مجالات البرامج (إدارة المشاريع)، والتسويق والتواصل، والشؤون القانونية، والاستراتيجية، والشؤون المالية وإدارة المخاطر، والموارد البشرية، والتحول الرقمي، وإدارة المشتريات.
معلومات عن البرنامج
سيوفر البرنامج تدريب الخريجين لمساعدتهم على تحسين مهاراتهم وفهم بيئة العمل وتطويرها عبر جميع كفاءات مسك، كما يوفر باقة تنافسية تشمل الراتب والدورات التدريبية والإجازة السنوية وعضوية النادي الرياضي وتأمين طبي VIP يشمل العائلة والوالدين.
النقاط الرئيسية في البرنامج
سيكون مقر البرنامج في الرياض، وتاريخ بدء البرنامج 25 سبتمبر 2022 ومدة التدريب 12 شهراً، أما المستهدفون بالبرنامج فهم حديثو التخرج من المتفوقين، وسيكون التدريب حضورياً. وفق “أخبار 24”.
معايير التقديم
التقديم للمواطنين حديثي التخرج بدرجة البكالوريوس أو الماجستير دفعة عام 2021 و2022 ؛ للجنسين، وستكون التخصصات الجامعية المقبولة هي إدارة المشاريع، والإدارة، ونظم معلومات إدارية، وعلاقات عامة، والموارد البشرية، وعلوم الحاسب، والهندسة الصناعية والنظم .
ومطلوب للتقديم معدل تراكمي 3.75/5 أو 3/4، وأن تكون شهادة اللغة الإنجليزية: درجة 90 وما فوق في TOEFLIBT، أو درجة 6 وما فوق في IELTS، وسيكتسب الملتحق بالبرنامج مهارات القيادة وحل المشاكل، والتواصل، وتحليل البيانات.
وتتمثل رسالة مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” في اكتشاف مواهب الشباب السعودي ومساعدته على التطور وتمكينه ليصبح مشاركاً فعالاً في اقتصاد الغد من خلال خلق الفرص لتطوير المجتمع وإطلاق العنان لإمكاناته.