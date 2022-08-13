“الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخرًا بمناطق مختلفة

تمكّنت الجهات الأمنية، اليوم (السبت)، من إلقاء القبض على عدد من مخالفي الأنظمة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
وأطاحت شرطة منطقة جازان بمواطنين استخدما شاحنةً في نقل 34 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، كما ألقت شرطة منطقة الجوف القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز رصد إلى “ساهر”.
وضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة مواطناً و3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية؛ لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكابهم حوادث سلب وسرقة.
كما ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمين من الجنسية السورية؛ لجمعهما أموالاً مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، حيث ضُبط بحوزتهما نحو 585.5 ألف ريال.
فيما ضبطت شرطة منطقة جازان مواطناً قام بإيواء وتشغيل 22 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية داخل مزرعته، حيث ضُبط بحوزة أحدهم أكثر من 97.7 ألف ريال، و22 هاتفاً متنقلاً، و7 شرائح اتصال. وفق “أخبار 24”.
وأطاحت الجهات الأمنية بمقيم من الجنسية المصرية في وادي الدواسر؛ لظهوره عبر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو يعتدي على طفل من ذوي الإعاقة.
كما ضبطت شرطة منطقة عسير مقيماً من الجنسية اليمنية برجال ألمع، وبحوزته 50 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة داخل مركبة يقودها.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/4lvrVDx4LU
— الأمن العام (@security_gov) August 13, 2022