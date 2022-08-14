نائب رئيس جمعية الذوق العام: لهذه الأسباب يعاقب من يرفع صوته بالأماكن العامة

كشف نائب رئيس جمعية الذوق العام المستشار الدكتور خالد العبدكريم، عن تطبيق نظام لائحة الذوق العام ومخالفة من يتحدث بصوتٍ عالٍ في الأماكن العامة دون مراعاة مشاعر الآخرين.
وقال العبدالكريم لـ “أخبار 24″، تعليقاً على ما حدث خلال الأيام الماضية، إن مجلس الوزراء أقر لائحة مخالفات الذوق العام بعد أن مرت على عدة مراحل بدءاً من إقرارها من مجلس الشورى وهيئة الخبراء حتى اعتمدت من قبل مجلس الوزراء والتي جاء من ضمنها البند الخامس الذي نصه “التلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة فيها إيذاء أو إخافة لمرتاديها أو تعريضهم للخطر، يعتبر مخالفة للذوق العام وتطبق عليها غرامة 100 ريال للمرة الأولى”.
وأضاف أنه حينما يتم تطبيق اللائحة على ما حصل في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية، نجد أنه قد تكرر الإتيان بقولٍ وفعلٍ فيه إيذاء للناس وإزعاجهم وتعكير صفوهم دون مراعاة لشعورهم، ما يعد مخالفة للذوق العام.
وبين أن كثيراً من الناس يتساءلون على أي أساس وجدت المخالفة دون أن يعلموا أن جميع قيم وآداب الذوق العام مصدرها الأساسي تعاليم ديننا الإسلامي، والتي نصت عليها الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر بخفض الصوت وعدم رفعه في الأماكن العامة.
وطالب العبدالكريم أي شخص بإبلاغ الجهات المختصة إذا رأى أي مخالفة للذوق العام، وذلك عبر الوسائل المتعددة التي وفرتها وزارة الداخلية، للحد من السلوكيات السلبية ونشر ثقافة الذوق العام في المجتمع.