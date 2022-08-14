بينها النوم على الأرض.. 9 حيل تجعل جسدك أكثر تكيفًا مع درجات الحرارة المرتفعة

تصل درجة الحرارة أحياناً إلى معدلات غير محتملة، وقد لا تستطيع التكيف مع هذه الحرارة المرتفعة، خاصةً أثناء الليل، لكن في هذا التقرير نستعرض لك أبرز الطرق التي تجعل جسدك يتكيف بشكل أكثر كفاءة مع درجات الحرارة المرتفعة، وفقًا لموقع “برايت سايد”.
1. وسائد من الحنطة السوداء
إذا اعتمدت على وسائد الحنطة السوداء، فيمكنها مساعدتك للحد من الشخير وتخفيف صداعك النصفي، إضافة إلى امتصاص حرارة جسدك، ولصناعة هذه الوسائد منزليًا عليك طحن الحنطة السوداء وغربلتها ثم ملء الوسائد بها.
2. الصبَّار في غرفة النوم
إذا أردت تبريد غرفة نومك بدون استخدام مكيف، عليك وضع الصبار في غرفة النوم، فأوراق الصبار، تحتوي على الماء بنسبة كبيرة، ما يساعد على تبخر الرطوبة. وفق “أخبار 24”.
3. استخدام مصابيح موفرة للطاقة
لا يرتبط الأمر، بتخفيض استهلاك الكهرباء فحسب، بل إن المصابيح العادية ترفع درجة حرارة الغرفة، خاصة الغرف ذات المساحات الضيقة، فـ 90-98% من طاقتها تنبعث على هيئة حرارة، وفي المقابل لا تنتج المصابيح الموفرة للطاقة أي حرارة على الإطلاق.
4. النوم بغطاء مبتل
إلى جانب الاستحمام بمياه باردة قبل النوم، ننصحك بترطيب المفروشات والغطاء أثناء نومك، ونعدك أنك ستشعر بالانتعاش وانخفاض درجة الحرارة.
5- ضع الشراشف في المجمد
يمكنك وضع الشراشف في المجمد لـ10 دقائق، في الصباح أو قبل النوم، وضعها في حقيبة بلاستيكية وعندما تخلد للنوم أخرجها.
6. مكيف هواء خاص
يمكنك تحويل مروحة عادية إلى مكيف هواء باستخدام زجاجة مياه مجمدة. بالرغم من أنها ستعمل بشكل جيد عندما تكون قريباً منها فقط، املأ زجاجة بالمياه وقم بتجميدها، وضعها أمام المروحة وتأكد من توجيهها نحوك، واستمتع بالهواء المنعش.
7. تعليق منشفة مبتلة على النافذة
افتح النافذة، وقم بتعليق منشفة مبتلة عليها، واستمتع بالنسيم البارد. يمكنك أيضاً رش الستائر بمياه باردة؛ وستكون النتيجة مماثلة. وكملاذ أخير، يمكنك وضع المنشفة المبتلة أمام المروحة.
8. النوم بالقرب من حوض مياه باردة
يمكنك ملء حوض صغير بمياه باردة وتضعه بالقرب من السرير. اغمر قدمك أو راحة يدك في المياه الباردة عندما تبدأ التعرق. يمكنك أيضاً تجميد منشفة، وسوف تخفض درجة حرارة الجسم بسرعة.
9. النوم على الأرض
يساعدك النوم على الأرض، في الاستمتاع بدرجة حرارة أكثر انخفاضًا، ويساعدك على التخلص من الحرارة بسرعة، ويوفر لك راحة أفضل خلال الليالي الحارة.