بأرباح تتجاوز 181 مليار ريال.. “أرامكو” تعلن نتائج قياسية في الربع الثاني 2022

كشفت شركة “أرامكو” اليوم (الأحد)، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي 2022، حيث حققت ارتفاعًا في صافي الدخل بنسبة 90% على أساس سنوي.
وأعلنت توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار أمريكي) وذلك عن الربع الثاني من العام الحالي 2022، من المقرر دفعها خلال الربع الثالث.
وأشارت إلى تحقيقها صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسيًا، بلغ 181.6 مليار ريال (48.4 مليار دولار) في الربع الثاني و329.7 مليار ريال (87.9 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 95.5 مليار ريال (25.5 مليار دولار) و176.9 مليار ريال (47.2 مليار دولار)، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021.
وأبانت أن الزيادة في هاتين الفترتين جاءت نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميات المبيعة، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول من عام 2022.
من جهته قال رئيس أرامكو المهندس أمين الناصر إن النتائج القياسية للربع الثاني تعكس زيادة الطلب على منتجات الشركة، خاصة وأنها مورّد منخفض التكلفة ومن بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية بأعمال التنقيب والإنتاج في قطاع الطاقة.
وذكر أنه من المتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الأهداف المناخية تبقى ذات أهمية بالغة للشركة؛ وهو ما دعاها للعمل على زيادة الإنتاج من مختلف مصادر الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والغاز، ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأزرق.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على تطوير أكبر برنامج رأسمالي في تاريخها، ونهجها هو الاستثمار في الطاقة الموثوقة والبتروكيميائيات اللتين يحتاجهما العالم، بالإضافة إلى تطوير حلول منخفضة الانبعاثات الكربونية، تساعد في عملية تحوّل الطاقة على نطاق أوسع.