أثمرت شفاعة أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين “عفو”، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، عن عتق رقبتي مواطنين من القصاص.
والتقى أمير القصيم أولياء المجني عليهما للتنازل عن القصاص الذي كان مقرراً تنفيذه خلال المدة القادمة، وأكد لهم أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، سائلاً الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والمثوبة ويجزيهم خير الجزاء ويغفر لموتاهم.
وبيّن أن نهج القيادة الحكيمة يؤكد وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، مشيراً إلى ما يُشاهد من أبناء هذا الوطن الغالي من تآلف وتوادّ وتآخٍ، هو ما تسعى إليه الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.
بدورهم عبّر ذوو المتوفين عن شكرهم لأمير منطقة القصيم، مؤكدين أن الوطن بقيادته الرشيدة يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه. وفق “أخبار 24”.