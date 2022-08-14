أكد الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” أمين الناصر، أن الشركة مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط إلى طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل بصورة يومية متى طلبت الحكومة ذلك.
وأضاف الناصر في تصريحات صحفية إلى أن أرامكو قد تدرج بعض الشركات التابعة في البورصة، مبيناً أن الشركة تركز على التوسع في آسيا والبحث عن فرص استثمارية في أوروبا.
وأشار الناصر إلى نتائج أرباح الشركة التي أعلنت اليوم؛ مبيناً أنه بحسب التقديرات المالية فإن أرامكو هي صاحبة الأرباح الفصلية الأكبر في العالم، وأنه ما كان لهذا الإنجاز التاريخي ليتحقق إلا بجهود الآلاف من موظفي وموظفات أرامكو الحاليين والأجيال السابقة التي عملت منذ البدايات الرائدة للشركة.
وقال إنه بالرغم من حالة القلق والغموض التي يشهدها الاقتصاد العالمي فإن أرامكو ماضية في القيام بدورها بأعلى قدر من الموثوقية والمرونة؛ وهدفها بناء مستقبل مستدام تنخفض فيه الانباعثات الكربونية الناتجة عن أعمال قطاع التنقيب والإنتاج.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط في حالة جيدة، وأن تخفيف الصين قيود “كورونا” والانتعاش في صناعة الطيران يمكن أن يزيد الطلب.
وفق “أخبار 24”.