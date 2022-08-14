مستجدات “كورونا”.. صفر وفيات واستقرار الإصابات الجديدة وانخفاض “التعافي”

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، عدم تسجيل أي حالات وفاة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل استقراراً في حالات الإصابة وانخفاض في حالات التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 105 حالات إصابة جديدة اليوم، نفس الرقم المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 811958 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجمالي الوفيات في المملكة في حدود الأمس وهو 9269 حالة وفاة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 107 حالات، لكنها تبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 798805 حالة. وفق “أخبار 24”.