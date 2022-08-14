انطلاق المعسكر الكشفي الأول للفتيات بعسير بمشاركة 50 فتاة

انطلقت، اليوم (الأحد)، فعاليات المعسكر الكشفي الأول لفتيات وزارة التعليم، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بمشاركة 50 فتاة من فتيات المرحلة الثانوية “متقدم”، حيث يستمر لمدة خمسة أيام.
ويشتمل المعسكر على 5 مسارات كشفية: “رياضية، وترفيهية، وتدريبية، وتثقيفية، وبيئية”، تحتوي 17 برنامجا، أبرزها: الرياضة الصباحية، والهايكنج، وفنون ومهارات الألعاب الرياضية، والمسابقات الحركية، وحفل السمر، والتخييم، والطهي الخلوي، ورحلة كشفية أثرية، ودورة في الإسعافات الأولية، وأنواع الحبال، ونشيد فتيات التعليم، وإدارة الحشود، والأمن السيبراني، والاحتفالات الكشفية، والتقاليد الكشفية، وغراس يدي نماء وطني، وأنواع الحرائق.
وفي السياق نفسه، أشار المدير العام للتعليم في عسير، الدكتور أحمد العمري، إلى أن المعسكر يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات فتيات الكشافة، بما يسهم في تعزيز قيم الانتماء، وإعداد فرق كشفية للإسهام في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.
#موشن_جرافيك |
تعرف على #المعسكر_الكشفي_الأول_للفتيات بـ #تعليم_عسير . pic.twitter.com/uRuJYGzL3A
— إدارة تعليم عسير (@MOE_ARP) August 14, 2022
وفق “أخبار 24”.