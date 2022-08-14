تبلغ قيمته 12.8 مليار ريال.. “المملكة القابضة” تكشف تفاصيل برنامجها الاستثماري

كشفت شركة المملكة القابضة اليوم (الأحد) عن تفاصيل برنامجها الاستثماري البالغة قيمته 12.8 مليار ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي أنها أنهت برنامج استثمار بقيمة 12.8 مليار ريال، خلال الفترة ما بين الربع الثاني من 2020 والربع الثاني من العام الحالي، والذي يستهدف الاستثمار بشركات في عدة قطاعات وذات سجل حافل بالنمو ومركز مالي قوي.
وبلغ إجمالي استثمار الشركة خلال العام 2020 ما قيمته 4.33 مليار ريال، فيما بلغ 3.75 مليار ريال خلال العام 2021، و4.73 مليار ريال خلال 2022، كما يوضح الجدول التالي:
وفق “أخبار 24”.