“الأحياء العشوائية”: إشعار سكان حي قويزة بجدة تمهيداً لبدء أعمال الإزالة

تواصل لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، حيث بدأت، اليوم (الأحد)، إشعار سكان المناطق العشوائية في حي “قويزة” تمهيداً لبدء أعمال الإزالة والمقررة بتاريخ 4 سبتمبر.
وأعلنت اللجنة عن مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة، والتي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين تسلم التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.
جدير بالذكر أن لجنة الاحياء العشوائية تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية، ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان. وفق “أخبار 24”.
ولفتت اللجنة إلى أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 28 حيا من أصل 32 حيا عشوائيا، والمتبقي 4 أحياء سيتم الانتهاء من إزالتها في شهر أكتوبر القادم.