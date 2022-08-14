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جديد المحليات > “الخطوط السعودية” تعلن مغادرة آخر فوج من ضيوف الرحمن
14/08/2022   8:26 م

“الخطوط السعودية” تعلن مغادرة آخر فوج من ضيوف الرحمن

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اختتمت شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، اليوم (الأحد)، عملياتها التشغيلية لنقل الحجاج إلى مختلف أنحاء العالم، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة بالشركة عامر آل خشيل.

وأعلنت الشركة مغادرة آخر فوج من ضيوف الرحمن، على الرحلة رقم “SV5712 ” من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، متجهين إلى مدينة أحمد آباد بالهند، وعلى متنها 347 حاجاً وحاجة.

وتكتمل بهذه الرحلة مرحلتا القدوم والمغادرة اللتان بدأتا يوليو الماضي، حيث تم نقل أكثر من 350 ألف حاج، منهم 120 ألف حاج عبر 300 رحلة مخصصة للحج، وأكثر من 230 ألف حاج نُقِلوا عبر شبكة الرحلات المجدولة والإضافية. وفق “أخبار 24”.

كما كشفت إحصائيات خدمة “الأمتعة أولاً”عن تسلم 280 ألفا من الأمتعة، وتضمنت الخدمة التي تم إطلاقها لأول مرة بالمملكة؛ إصدار بطاقة صعود الطائرة، وتسلم أمتعة المجموعات من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

الحج والعمرة

الحج والعمرة

الحج والعمرة

“الخطوط السعودية” تعلن مغادرة آخر فوج من ضيوف الرحمن

جديد المحليات
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