أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لعام 1444 / 1445هـ للدورة الأولى من المرحلة الثانية في مدينة الرياض غدًا الاثنين 15 أغسطس 2022، داعياً ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
وأوضح البرنامج أن مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو إعمار الأرض من قبل مُلاكها، باستكمال بناء منشآت سكنية عليها – عدا التسوير وما في حكمه – بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر للأرض.
وأكدت أن ذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من المنتجات العقارية والأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين لإعمار أراضيهم وتطويرها خلال فترة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم التي توفرها الوزارة مثل لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” ومركز إتمام، ووكالة التطوير العقاري؛ وذلك لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء. وفق “أخبار 24”.
وشدد البرنامج على أهمية السداد خلال الفترة المحددة، تجنباً لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، ويمكن لملاك الأراضي أو المكلفين الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار (إصدار الفواتير) في 15/ 8/ 2022 عبر البوابة الإلكترونية على الرابط هنــــــا.