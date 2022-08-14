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جديد المحليات > “التطوير المهني التعليمي” يطلق غداً برامج “الصيفية” لتطوير مهارات المعلمين
14/08/2022   8:25 م

“التطوير المهني التعليمي” يطلق غداً برامج “الصيفية” لتطوير مهارات المعلمين

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يطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، غداً (الإثنين) برامج “الصيفية” (عن بعد) خلال الفترة من 17 من المحرم وحتى 10 من صفر 1444هـ، بالشراكة مع مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وتهدف البرنامج إلى تطوير أداءات المعلمين في العديد من المجالات، وتتضمن تطبيق مناهج التعليم العام على الطلاب ذوي الإعاقة، وتدريس مفاهيم التربية على المواطنة وفق استراتيجية التعلم المبني على المشروعات، ومهارات التحصين الفكري للطلبة، وتصميم التدريس في ضوء متطلبات الاختبارات الدولية TIMSS & PISA.

وأوضح رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي أن هذه البرامج تأتي في إطار خطط المعهد لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات في مجالات علمية متخصصة، كما تأتي تفعيلا للشراكة بين المعهد ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

"التطوير المهني التعليمي" يطلق غداً برامج "الصيفية" لتطوير مهارات المعلمين

وفق “أخبار 24”.

“التطوير المهني التعليمي” يطلق غداً برامج “الصيفية” لتطوير مهارات المعلمين

جديد المحليات
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